Испания

Хозяева прервали серию из семи неудачных матчей.

Сельта принимала Эльче в рамках 23-го тура Ла Лиги.

Хозяева сумели обеспечить себе комфортное преимущество за две минуты в концовке первого тайма. На 45-й минуте Санти Мина с передачи Нолито открыл счет в матче, а по прошествии чуть более минуты после результативного паса того же Нолито Браис Мендес удвоил преимущество своего клуба .

В начале второй половины встречи гости сумели отыграть один мяч благодаря голу Ригони на 50-й минуте, однако спустя 18 минут Сельта возобновила отрыв в два гола: на 69-й минуте Санти Мина оформил дубль.

По итогу встречи Сельта поднялась на 9-ю строчку турнирной таблицы с 29-ю очками, Эльче же не сумел выбраться из зоны вылета и продолжил свое пребывание на 19-м месте с 18-ю баллами в активе.

Сельта - Эльче 3:1

Голы: Мина, 45, 69, Мендес, 45+2 — Ригони, 50

Сельта: Бланко — Мальо, Араухо, Мурильо, Карикол — Тапиа, Мендес (Феррейра), Суарес (Баеза), Нолито (Солари) — Аспас (Айду), Мина (Бельтран)

Эльче: Бадиа — Кифу, Верду, Гонсалес (Кальво), Мохина (Тете Моренте) — Хосан (Санчес), Гути, Марконе, Ригони — Карильо (Милья), Бойе

Предупреждения: Мендес, Феррейра, Аспас — Ригони, Верду

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