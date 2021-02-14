Испания

Бывший нападающий "матрасников" покинул резервную команду по личным причинам.

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес больше не является тренером второй команды мадридского Атлетико. Об этом сообщает AS.

Торрес начал свою работу лишь в середине прошлого месяца — он помогал игрокам резервной команды своими советами и подсказками, основываясь на своем приличном опыте.

Однако, как стало известно, 36-летний испанец вынужденно покинул свою должность. Это произошло по личным причинам бывшего футболиста, а не каких-то разногласий с клубом.

Также отмечается, что в марте Торрес должен вернуться к тренерской работе, чтобы продолжать набираться опыта. Однако где он это будет делать — пока неизвестно.