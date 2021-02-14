Бывший нападающий "матрасников" покинул резервную команду по личным причинам.
Фернандо Торрес, AS
14 февраля 2021, 19:42
Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес больше не является тренером второй команды мадридского Атлетико. Об этом сообщает AS.
Торрес начал свою работу лишь в середине прошлого месяца — он помогал игрокам резервной команды своими советами и подсказками, основываясь на своем приличном опыте.
Однако, как стало известно, 36-летний испанец вынужденно покинул свою должность. Это произошло по личным причинам бывшего футболиста, а не каких-то разногласий с клубом.
Также отмечается, что в марте Торрес должен вернуться к тренерской работе, чтобы продолжать набираться опыта. Однако где он это будет делать — пока неизвестно.