Испания

У защитника подходит к концу контракт с ПСЖ.

Согласно сообщениям испанского издания El Mundo Deportivo, со ссылкой на французскую L'Equipe, каталонская Барселона активно наблюдает за ситуацией вокруг переговоров между французским ПСЖ и испанским защитником Хуаном Бернатом относительно возможного продления контракта.

Действующее соглашение для 27-летнего игрока подходит к концу летом 2021 года, после чего он станет свободным агентом, поэтому в ближайшее время "блаугранас" намерены начать беседу непосредственно с игроком.

Как сообщалось ранее, испанский гранд понес внушительные убытки из пандемии COVID-19, а также неоднозначной ситуацией с менеджментом клуба, поэтому в летнюю трансферную кампанию Барселона, в большей степени, будет рассчитывать на подписание игроков именно на правах свободных агентов.

К слову, данная концепция отлично ложится в предвыборную программу одного из кандидатов на пост президента каталонского клуба — Виктора Фонта.

В данный момент сезона Хуан Бернат не может помочь своей команде на футбольном поле, так как проходит процесс восстановления от повреждения крестообразной связки бедра.

В нынешнем футбольном году испанец провел на поле лишь три поединка (195 минут), не отметившись при этом результативными действиями. Его возвращение в игру ожидается в середине марта 2021 года.

Тем временем, ближайший матч ПСЖ состоится в воскресенье, 21 февраля, когда чемпион Франции на своем поле примет Монако. Начало в 22:00 по киевскому времени.