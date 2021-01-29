Испания

Функционер сделал акцент на игроках, у которых подходит к концу контракт.

Виктор Фонт, который входит в число претендентов на пост президента Барселоны, включил в свой список трансферных целей семь игроков, утверждает Marca.

Речь идет о Серхио Агуэро, Жоржиньо Вейналдуме, Мемфисе Депае, Хакане Чалханоглу, Давиде Алабе, Хуане Бернате и Руй Силве.

Примечательно, что у всех семерых футболистов контракт с текущим клубом подходит к концу уже ближайшим летом.

Напомним, что ранее Виктор Фонт стал единственным кандидатом, который одобрил подписание Эрика Гарсии.