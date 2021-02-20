Испания

У мадридского клуба наметился кадровый голод перед выездной игрой.

Накануне игры 24-го тура испанской Ла Лиги, которая для мадридского Реала пройдет на поле Вальядолида, "сливочные" опубликовали свою официальную заявку на предстоящую встречу, в которой нашлось место для нескольких неожиданностей.

Травмы ключевых исполнителей основной обоймы вынудили Зинедина Зидана взять наиболее успешных игроков академии клуба с собой на игру национального первенства. Среди прочих, в список попали Уго Дуро, Бланко, Виктор Чуста, Мигель Гутьеррес и Серхио Аррибас.

Напомним, что лазарет "сливочных" на данный момент состоит из Серхио Рамоса, Дани Карвахаля, Родриго, Федерико Вальверде, Альвар Одриозолы, Эдена Азара, Марсело и Эдеру Милитао в стороне.

Заявка Реала на матч в Вальядолиде:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Алтубе.

Защитники: Рафаэль Варан, Начо, Ферлан Менди, Виктор Чуст, Мигель Гутьеррес.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско, Серхио Аррибас, Бланко.

Нападающие: Марко Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус, Мариано Диас, Уго Дуро.

Матч Вальядолид — Реал состоится 20 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.