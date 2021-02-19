Испания

Французский специалист поделился мыслями о нападающем парижского клуба.

Барселона потерпела разгромное поражение от ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом форвард парижского клуба Килиан Мбаппе оформил хет-трик.

"Я смотрю все матчи и наслаждаюсь его игрой. Да, все сейчас обсуждают тот матч, но никого не должно удивлять то, что он сделал, я ведь знаю его.

Мбаппе в Реале? За происходящим вне клуба я слежу с интересом и увлечением, а за Мбаппе слежу как обычный болельщик, так что не втягивайте меня в это. Сейчас я сосредоточен только на завтрашнем матче.

Холланд и Мбаппе сейчас играют очень хороши, как Месси, Криштиану и Неймар. Но они моложе, поэтому это футболисты настоящего и будущего.

Я не буду отвечать, кто из них мне нравится больше. Главное, что сейчас они оба на виду", – приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что Зидан получил предложение возглавить Ювентус.

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