Испания

Коллективу Диего Симеоне в скором времени предстоит играть против Челси в Лиге чемпионов.

Мадридский Атлетико накануне второй в течении текущей недели игры против валенсийского Леванте опубликовали свою заявку, в которой нашлось место лишь для 15 игроков основного состава, кампанию которым составили трое представителей академии: Альваро Гарсия, Рикард Санчес и Серхио Камельо.

Причиной подобного явления стало повреждение у хорватского защитника Шиме Врсалько, которое он получил во время поединка в середине недели против "лягушек" на их поле (1:1).

Хосе Мария Хименес и Джеффри Кондогбиа будут в распоряжении Диего Симеоне, несмотря на то, что накануне в пятницу они не тренировались с остальными товарищами по команде. Янник Феррейра-Караско, в свою очередь, продолжает восстанавливаться после повреждения.

Однако, Симеоне смог рассчитывать и на пополнение обоймы — Тома Лемар планирует вернуться к игре, спустя определенный период отсутствия, вызванный положительным результатом тестирования на COVID-19.

Состав Атлетико в матче против Леванте:

Вратари: Ян Облак, Иво Грбич

Защитники: Хосе Хименес, Ренан Лоди, Фелипе Монтейро, Марио Эрмосо, Альваро Гарсия, Рикард Санчес

Полузащитники: Джеффри Кондогбиа, Лукас Торрейра, Коке, Томас Лемар, Маркос Льоренте, Витоло

Нападающие: Жоао Феликс, Луис Суарес, Анхель Корреа, Серхио Камельо.

Матч Атлетико — Леванте состоится 20 февраля, начало в 17:15 по киевскому времени.