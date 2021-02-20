Испания

Сейчас 20-летний норвежец оценивается в 110 миллионов евро.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд в 2018 году мог подписать контракт с мадридским Реалом, сообщает Marca.

В то время футболист выступал за Мольде, после чего перебрался в Зальцбург. Тогда "сливочные" могли подписать норвежца за восемь миллионов евро, однако они сделали свой выбор в пользу Вирисиуса Жуниора, Родриго Гоэса и Рейнира.

В 2019 году Холанд вновь был в списке интересов испанского гранда, но на этот раз он отдал предпочтение Луки Йовичу, который недавно был отдан в аренду в Айнтрахт.

В настоящее время трансферная стоимость 20-летнего норвежца оценивается в 110 млн евро и мадридский клуб по-прежнему им интересуется, но "шмели" не намерены расставаться с игроком.

В нынешнем сезоне Холанд провел 24 поединка, в которых он забил 25 голов и отдал семь голевых передач.