В мадридском клубе занялись вопросом из-за большого количества травмированных.
Эден Азара, фото getty images
20 февраля 2021, 15:32
Реал начал расследование относительно большого количества травмированных футболистов, сообщает Marca.
"Королевский клуб" имеет наивысший показатель в Ла Лиге по количеству повреждений — 41 за сезон. В лазарет Реала по ходу сезона попадало 20 футболистов.
Ввиду этого, в стане "сливочных" решили начать расследование.
Отметим, что на ближайший поединок чемпионата Испании против Вальядолида Реал смог заявить не так много футболистов первой команды.
Реал вынужден лететь в Вальядолид с пятью футболистами академии в заявке.