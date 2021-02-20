Испания

В мадридском клубе занялись вопросом из-за большого количества травмированных.

Реал начал расследование относительно большого количества травмированных футболистов, сообщает Marca.

"Королевский клуб" имеет наивысший показатель в Ла Лиге по количеству повреждений — 41 за сезон. В лазарет Реала по ходу сезона попадало 20 футболистов.

Ввиду этого, в стане "сливочных" решили начать расследование.

Отметим, что на ближайший поединок чемпионата Испании против Вальядолида Реал смог заявить не так много футболистов первой команды.

Реал вынужден лететь в Вальядолид с пятью футболистами академии в заявке.