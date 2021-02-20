Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В поединке 24-го тура испанской Ла Лиги Валенсия на Месталье переиграла Сельту (1:0).

Поединок выдался достаточно интересным. В первом тайме у "летучих мышей" было небольшое превосходство, но до ударов дело особо не доходило.

Во втором тайме гости немного выровняли игру, но после удаления вратаря Рубена ушли в оборону. Однако Валенсии все же удалось дожать соперника. На 90+4 минуте гол забил Валльехо, а на 90+8 — Гамейро.

Валенсия - Сельта 1:0

Гол: Валльехо, 90+4, Гамейро, 90+8

Валенсия: Силлессен, Гайя, Гильямон, Габриэл Паулиста, Васс, Алекс Бланко (Гамейро, 71), Рачич (Вальехо, 81), Ли Кан Ин, Солер, Тьерри Коррейя, Макси Гомес.

Сельта: Рубен, Аарон Мартин, Мальо, Араухо, Мурильо, Солари (Айду, 81), Денис Суарес, Тапия, Нолито, Санти Мина, Феррейра (Вильяр, 66).

Предупреждения: Нолито (14), Санти Мина (31), Тапия (53), Ли Кан Ин (55), Гайя (62).

Удаление: Рубен (грубая игра)