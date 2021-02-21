Испания

Барселоны встречается с Кадисом.

В рамках 24-го тура чемпионата Испании Барселона принимает Кадис.

Для форварда каталонцев Лионеля Месси этот матч является историческим. Он вышел на поле в 506-й игре Ла Лиги, тем самым побив рекорд Хави, у которого 505 игр.

Таким образом именно аргентинец стал рекордсменом по количеству матчей за каталонцев в Ла Лиге.

На 31-й минуте Месси реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.

Также этот поединок является важным для хавбека "сине-гранатовых" Серхио Бускетса. Он стал 400-м в Ла Лиге.

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