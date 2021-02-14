Испания

Аргентинский нападающий находится в шаге от абсолютного рекорда.

Лионель Месси вышел в стартовом составе Барселоны в поединке 23-го тура чемпионата Испании против Алавеса.

Для аргентинца этот матч стал 505-ым в футболке каталонской команды, благодаря чему он догнал по этому показателю Хави.

Если Лионель Месси проведет еще один поединок в футболке "сине-гранатовых", то станет абсолютным рекордсменом.

Напомним, что Месси признан лучшим игроком десятилетия в мире по версии IFFHS.