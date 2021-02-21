Испания

Уэска добыла свою третью победу в Примере в нынешнем сезоне.

В матче 24-го тура испанской Ла Лиги Уэска на своем поле одержала минимальную победу над Гранадой со счетом 3:2.

Гости открыли счет первыми на восьмой минуте встречи усилиями Домингуша Кина, но еще до перерыва хозяева ответили тремя забитыми мячами. Авторами голов стали Даниэль Ромеро и Хорхе Пулидо, а третий мяч оформил защитник Гранады Димитри Фулькье, отправивший мяч в собственные ворота. Еще один мяч в составе гостей во втором тайме забил Альберто Соро.

Также отметим, что на 16-й минуте Рафаэль Мир имел шанс забить гол, но не смог реализовать пенальти, пробив в штангу ворот Руй Силвы. Помимо этого в самой концовке встречи за грубую игру был удален с поля защитник гостей Герман Санчес.

После 24 туров Уэска одержала свою третью победу в сезоне и набрала 19 очков, но все еще остается последней в турнирной таблице Ла Лиги. У Гранады 30 баллов и девятая строчка.

Уэска — Гранада 3:2

Голы: Ромеро, 31, Пулидо, 39, Фулькье, 44 (автогол) — Кина, 8, Соро, 59

Уэска: Льоренте — Инсуа, Сиовас, Пулидо — Галан, Рико (Думбия, 67), Валенсиано, Феррейро (Хуан Карлос, 87), Маффео — Мир, Ромеро (Оказаки, 67)

Гранада: Руй Силва — Фулькье (Мачис, 46), Перес, Санчес, Диас — Вико (Молина, 46), Брайс — Марин, Кина (Дуарте, 82), Пуэртас — Соро (Эррера, 62 (Эррера, 75))

Предупреждения: Рико, Инсуа, Валенсиано — Руй Силва, Перес, Диас

Удаление: Санчес, 90+1 (грубая игра)

На 16-й минуте Рафаэль Мир (Уэска) не реализовал пенальти (штанга)