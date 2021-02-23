Испания

Испанец расхвалил футболистов.

Нападающий Кадиса Альваро Негредо рассказал о лучших центральных защитниках, которых встречал в своей карьере.

"Мне кажется, что лучшим центрбеком против которого я играл был Пуйоль. Он все снимал на втором этаже, а я был молодым.

То же самое я могу сказать про Серхио Рамоса. Этот футболист обладает множеством отличных качеств. Он сильный игрок, действует на поле очень храбро.

Пепе также очень хороший защитник. Я с ним пересекался в Бешикташе. Когда в Реале играли Рамос и Пепе в центре защиты, я не мог заснуть перед матчем", — цитирует Рамоса Mundo Deportivo ссылаясь на El Larguero.

Напомним, Негредо — воспитанник Райо Вальекано. Лучший период его карьеры прошел в Севилье, а с 2020 года выступает за Кадис.