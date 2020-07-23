Испания

"Желтая Субмарина" усилилась опытным форвардом.

Кадис решил усилить состав в связи с выходом в высший дивизион Испании по итогам текущего сезона Сегунды. Первым подписанием клуба стал нападающий Альваро Негредо из эмиратского Аль-Насера.

Ранее уже появлялась информация от президента Кадиса Мануэля Вискано о предстоящем трансфере 34-летнего испанца, но официально об этом переходе сообщили только сейчас.

Читайте также: Кадис вернулся в Примеру. Yellow Submarine, подписание чемпиона Европы и уникальные фанаты

Стоит отметить, что деталей касательно финансовой составляющей, сроках контракта и оформлен ли трансфер Негредо на постоянной основе не предоставлено.

За свою карьеру опытный форвард успел поиграть за Севилью, Валенсию, Манчестер Сити, Мидлсбро и Бешикташ.