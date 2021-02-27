Завершился поединок чемпионата Испании.
Леванте - Атлетик, getty images
27 февраля 2021, 00:06
Леванте принимал Атлетик на своем поле в рамках поединка 25-го тура чемпионата Испании и сыграл вничью.
Хозяева открыли счет в первой половине игры благодаря точному удару Рохера с одиннадцатиметровой отметки. Атлетик смогли ответить в начале второго тайма — гол забил Р. Гарсия.
Леванте — Атлетик 1:1
Голы: Рохер, 33 — Р. Гарсия, 56
Леванте: Фернандес - Робер, Коке (Мирамон, 57), Клерк, Сон — Рочина, Вукчевич (Мальса, 57), Де Фрутос (Тоньо, 84), Дуарте - Рохер Марти (Леон, 84), Моралес (Дани Гомес, 73).
Атлетик: Унаи Симон — Нуньес, Капа, Мартинес, Баленсиага (Лекуэ, 67) — Р. Гарсия, Венседор (Саррага, 84), Муниаин (Морсильо, 67), Весга — Беренгер (Де Маркос, 75), Вильямс (Вильялибре, 76).
Предупреждения: Коке, Сон, Вукчевич