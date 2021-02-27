Испания

"Королевский клуб" готовится к серьезным перестановкам.

Эден Азар может покинуть Реал в случае подписания Килиана Мбаппе в ближайшее трансферное окно, сообщает As.

В случае подписания французского футболиста Азару придется перейти на правый фланг, к чему он не готов.

В этом сезоне бельгиец дважды выбывал из игры из-за травм, а также был вынужден пропускать матчи из-за коронавируса.

В Реале считают, что приход звездного футболиста пошатнет уверенность Азара в своих силах, а потому он не сможет вновь вернуться на прежний уровень.

Ранее наставник "сливочных" Зинедин Зидан назвал сроки восстановления Азара после травмы.