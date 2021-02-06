Испания

Бельгиец ориентировочно вернется через 2-3 недели.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан выразил надежду, что полузащитник Эден Азар сможет вернуться на поле через 2-3 недели после своей последней полученной травмы.

На этой неделе 30-летний бельгиец получил новую мышечную травму, продолжая череду своих неудач.

В этом сезоне Азар дважды выбывал из игры из-за травм, а также был вынужден пропускать матчи из-за коронавируса.

"Это непростое время для футболиста. Я уверен, что это вопрос времени, когда мы снова увидим его игру, и, надеюсь, он не получит еще одну травму. Скорее всего, мы увидим лучшего Азара через 2-3 недели.

Его травмы — это невезение. Это нелегко для игрока. Мы должны сохранять позитивный настрой. Он великий игрок и нам нужно вернуть его на 100-процентный уровень.

Как вы думаете, он доволен тем, что происходит? Нет, конечно. Он делает все возможное, чтобы быть в хорошей форме, но вы знаете, что в жизни игрока происходят травмы.

Нам нужно будет подумать, может быть, что-то изменить и улучшить эту ситуацию. Конечно, он сильнее всех заинтересован в своем возвращении", — приводит слова Зидана Goal.com.

В текущем сезоне Азар провел 13 поединков, в которых забил три мяча.