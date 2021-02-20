Франция

Нападающий парижского клуба является гордостью для своей страны.

Феноменальная игра нападающего Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе в матче против каталонской Барселоны (4:1) обеспечила ему не только индивидуальную награду игрока недели в Лиге чемпионов УЕФА, но и признание на высоком политическом уровне во Франции.

Барселона — ПСЖ 1:4 Видео голов и обзор матча

Так, в эфире телеканала franceinfo министр спорта Франции Роксана Марасиняню призвала 22-летнего футболиста продлить контракт с его нынешним клубом, тем самым остаться в стране и отбросить возможные предложения со стороны других топовых европейских клубов.

"Килиан, оставайтесь подольше во Франции. Мы хотим наблюдать за Вашей игрой. Вы нуждаемся нам. Вы нужны публике. Вы нужны ПСЖ!", — заверила игрока политик.

Напомним, что переговоры между действующим чемпионом Франции и Килианом Мбаппе о продлении истекающего летом следующего года контракта находятся в активной фазе, а за ситуацией пристально следят представители английского Ливерпуля и мадридского Реала.

Ближайший матч, в котором сможет принять участие форвард, состоится в воскресенье, 21 февраля, когда ПСЖ на своем поле примет Монако. Начало в 22:00 по киевскому времени.