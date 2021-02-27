Испания

Стартовые составы на центральный матч 25 тура испанской ЛаЛиги.

В 25 туре ЛаЛиге Севилья на своем поле примет Барселону. В турнирной таблице команды разделяет всего два пункта. Если гости сегодня выиграют, то смогут потеснить Барсу с третьей строчки. Тем временем стали известны стартовые составы на поединок.

Севилья: Боно — Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро — Хордан, Фернандо, Ракитич — Эль-Хаддади, Де Йонг, Гомес.

Запасные: Вацлик, Диас, Васкес, Видаль, Гнаньон, Гомес, Гудель, Рекик, Оскар, Сусо, Торрес, Эн-Несири.

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Пике, Ленгле, Альба — Дест, Бускетс, Де Йонг — Дембеле, Месси, Педри.

Запасные: Нето, Пенья, Араухо, Брэйтуэйт, Гризманн, Мориба, Пуч, Тринкао, Умтити, Фернандес, Фирпо.

Поединок на Рамон Санчес Писхуан стартует в 17:00. Football.ua ведет онлайн-трансляцию матча.