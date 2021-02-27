Завершилась игра чемпионата Испании.
В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги Алавес дома минимально уступила Осасуне (0:1).
Единственный мяч гостей в поединке оформил на свой счет Энрике Борха на 77-й минуте игры.
Осасуна закрепилась в середине таблице, на 12-й строчке, а Алавес на 17-м месте.
Алавес — Осасуна 0:1
Гол: Борха, 77
Алавес: Пачеко, Химо Наварро (Дейверсон, 84), Лежен, Лагуардиа, Агиррегабириа (Дуарте, 46), Ману Гарсия, Мендес (Риоха, 73), Кордоба (Пельистри, 46), Пина, Лукас Перес, Хоселу.
Осасуна: Эррера, Хуан Крус, Давид Гарсия, Аридане, Видаль, Рубен Гарсия (Унаи Гарсия, 87), Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Торро (Монкайола, 77), Будимир (Гальего, 87), Кальери (Барха, 67).
Предупреждения: Унаи Гарсия, Видаль, Пина, Давид Гарсия, Лагуардиа, Хуан Крус, Лукас Перес.