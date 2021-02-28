Полузащитник получил повреждение и не поможет команде в ближайших матчах.
Педри, getty images
28 февраля 2021, 19:59
Полузащитник Барселоны Педри выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщает официальный сайт каталонцев.
В воскресенье утром футболист прошел медицинское обследование, которое подтвердило, что он растянул камбаловидную мышцу в икре левой ноги.
Отметим, что травму полузащитник получил в матче против Севильи — Педри вынужденно покину поле на 71-ой минуте.
Молодой полузащитник пользовался большой популярностью у Рональда Кумана, сыграв 37 матчей в этом сезоне.
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