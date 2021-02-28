Испания

Полузащитник получил повреждение и не поможет команде в ближайших матчах.

Полузащитник Барселоны Педри выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщает официальный сайт каталонцев.

В воскресенье утром футболист прошел медицинское обследование, которое подтвердило, что он растянул камбаловидную мышцу в икре левой ноги.

Отметим, что травму полузащитник получил в матче против Севильи — Педри вынужденно покину поле на 71-ой минуте.

Молодой полузащитник пользовался большой популярностью у Рональда Кумана, сыграв 37 матчей в этом сезоне.

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