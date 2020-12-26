Испания

Игрок каталонцев тренировался со "сливочными".

Полузащитник Барселоны Педри был на просмотре в мадридском Реале. Об этом сообщил друг семьи игрока Оскар Ледесма в интервью The Athletic.

"Когда Педри играл за Лагуну, на него обратили внимание скауты многих испанских клубов, в том числе и Реала. В итоге парня пригласили на просмотр и он поехал. Скаутов Барселоны, которую так любит Педри, в списке не было. Они не думали, что Педри — интересный футболист.

Когда он приехал в Мадрид и начал тренироваться с командой, начался обильный снегопад. Проведя несколько тренировок он признавался, что играть в форме Мадрида ему попросту некомфортно. Он уехал, но в Реале попросили оставаться на связи, но более не звонили".

"Когда мы связались с Барселоной, то хотели, чтобы они взяли парня на просмотр, а не Реал. Он влюблен в Барселону, но тогда этого никто не оценил", — рассказал Ледесма.

Отметим, что Педри выступает за "сине-гранатовых" с лета 2020 года. Он перебрался в клуб из Лас-Пальмаса и в текущем сезоне сыграл 19 игр, в которых забил два гола.

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