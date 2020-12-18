Испания

"Сине-гранатовые" также ищут различные пути сокращения расходов из-за нелучшего финансового положения клуба.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может в ближайшем будущем сменить клубную прописку, поскольку руководство клуба начало вновь рассматривать вариант с его продажей. Об этом сообщает Ara.cat.

По информации источника, причиной поднятия данного вопроса в "верхушке" каталонского гранда стали финансовые проблемы, вызванные последствиями пандемии коронавируса. В связи с этим, боссы Барселоны пытаются найти способы снизить текущие расходы клуба.

Под "горячую руку" может попасть Коутиньо, который получает на Камп Ноу 23 миллиона евро в год до уплаты налогов, что является четвертой по размеру зарплатой в команде после Антуана Гризманна, Марка-Андре тер Штегена и Лионеля Месси.

Также не в пользу бразильского хавбека играет недавний и стремительный прогресс 18-летнего Педри, который присоединился к Барселоне из Лас-Пальмаса прошлым летом, а в текущем сезоне провел 16 поединков и забил 2 гола.

Еще во времена руководства Жозепа Бартомеу "сине-гранатовые" пытались продать Коутиньо за 60 миллионов евро, но никто из клубов не захотел платить такую сумму. Агент футболиста Киа Джурабчан, комментируя слухи о Ювентусе, ранее заявил, что его клиент не намерен уходить из Барселоны.

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