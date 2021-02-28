Испания

Завершились очередные поединки 25-го тура испанского чемпионата.

Сегодня, 28 февраля, продолжают проходить поединки 25-го тура испанской Ла Лиги.

В первом матче игрового дня Сельта на своем поле не смогла обыграть Вальядолид и более того, чудом спаслась на последней минуте встречи. Поединок закончился со счетом 1:1. На гол гостей в исполнении Фабиана Орельяны в середине второго тайма, хозяева ответили точным ударом Джейсона Мурильо на четвертой компенсированной минуте.

После 25 игр у Сельты 30 очков и 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Вальядолида — 22 балла и 17-я строчка.

Сельта — Вальядолид 1:1

Голы: Мурильо, 90+4 — Орельяна, 70

Сельта: Бланко — Карикол (Феррейра, 76), Мурильо, Араухо (Айду, 67), Мальо - Тапиа — Мендес, Солари (Холсгроу, 57), Суарес (Баеса, 57) — Аспас, Мина

Вальядолид: Каро — Оласа, Кабрера, Морено, Янко (Эль Ямик, 90) — Плано, Алькарас, Меса, Орельяна (Феде, 82) — Гвардиола, Вайссман (Перес, 79)

Предупреждения: Тапиа, Айду, Феррейра — Вайссман, Гвардиола, Оласа, Морено, Эль Ямик

Во втором противостоянии Бетис в гостях минимально обыграл Кадис со счетом 1:0. Единственный и победный гол был забит в концовке матча, а его автором стал Хуанми Хименес.

Таким образом, Бетис набрал 39 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, а у Кадиса 25 баллов и 15-я строчка.

Кадис — Бетис 0:1

Гол: Хименес, 84

Кадис: Ледесма — Эспино, Маркос Лопес, Фали Хименес (Чала, 79), Валенсия — Переа (Алехо, 82), Гарридо (Хосе Мари, 70), Фернандес, Санчес (Искьердо, 82) — Собрино, Негредо (Шапонич, 70)

Бетис: Роблес — Миранда, Виктор Руис, Манди, Эмерсон — Гуардадо, Родригес — Рауль Гарсия (Хоакин, 60), Каналес, Лайнес (Хименес, 60) — Морон (Тельо, 73)

Предупреждения: Эспино — Лайнес, Хименес