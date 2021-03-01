"Сине-гранатовые" не нацелены на главного тренера Арсенала.
Микель Артета, getty images
01 марта 2021, 20:32
Барселона не рассматривает кандидатуру Микеля Артеты в качестве нового главного тренера команды, утверждает Goal.
Согласно предыдущей информации, Жоан Лапорта, один из кандидатов на пост президента, считает, что нынешний главный тренер Арсенала сможет справиться с Барселоной, если Рональд Куман покинет команду по окончании сезона-2020/21.
Барселона располагается на втором месте в Ла Лиге, отставая на пять очков от Атлетико и на один балл опережая Реал.
Микель Артета смог вывести Арсенал на новый уровень в последних матчах, что значительно улучшило результаты команды.