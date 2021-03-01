Испания

"Сине-гранатовые" не нацелены на главного тренера Арсенала.

Барселона не рассматривает кандидатуру Микеля Артеты в качестве нового главного тренера команды, утверждает Goal.

Согласно предыдущей информации, Жоан Лапорта, один из кандидатов на пост президента, считает, что нынешний главный тренер Арсенала сможет справиться с Барселоной, если Рональд Куман покинет команду по окончании сезона-2020/21.

Барселона располагается на втором месте в Ла Лиге, отставая на пять очков от Атлетико и на один балл опережая Реал.

Микель Артета смог вывести Арсенал на новый уровень в последних матчах, что значительно улучшило результаты команды.