Испания

Главный тренер Арсенала может сменить Рональда Кумана.

Жоан Лапорта видит в Микеле Артете одного из кандидатов в преемники Рональду Куману — утверждает Esports RAC1.

Один из кандидатов на пост президента Барселоны считает, что нынешний главный тренер Арсенала сможет справиться с Барселоной, если Рональд Куман покинет команду по окончании сезона-2020/21.

Барселона занимает второе место в Ла Лиге, отставая на 5 очков от Атлетико и на 1 очко опережая Реал (сыграв на матч больше, чем столичные команды).

Арсенал в АПЛ занимает 10-е место, сыграв 26 матчей, и отстает от зоны Лиги чемпионов на 8 очков.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.