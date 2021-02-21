Англия

Наставник "канониров" высказался по окончанию поединка английской Премьер-лиги.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями после поражения от Манчестер Сити в матче 25-го тура АПЛ.

"После пропущенного гола мы попали в сложную ситуацию. Приходилось тяжело. Сопернику было очень комфортно с такой расстановкой, с теми игроками, что вышли на поле. Мы хорошо отреагировали, играли отлично, создавали моменты, но не хватило качественных действий для гола.

Нам не удавалось играть как следует первые 10 минут. На Стерлинга был сделан навес – и нельзя позволять ему так забивать головой. Это недопустимо. Тактически мы были готовы к такому ходу, но не прочитали момент.

После этого мы разыгрались и обрели уверенность, уверенно работали с мячом. Мы находили свободные зоны, но нам не хватало качественного паса на последней трети поля. Мы пытались использовать слабые стороны Сити, но их не так много.

Они играли сегодня немного не так, как обычно, но они на многое способны и умеют контролировать матч", приводит слова Артеты BBC со ссылкой на Sky Sports.

Ранее Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над Арсеналом.

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