Испания

Иван Ле Ми похвалил своего клиента.

Футбольный агент Иван Ле Ми, который представляет интересы защитника Реала Ферлана Менди похвалил своего клиента.

"Мы вели переговоры с Ювентусом, но там был Алекс Сандро. Реал хотел подписать Менди сильнее, чем другие клубы.

Два года назад я говорил, что Ферлан станет Мбаппе среди левых защитников, и оказался прав. В мире нет более совершенного левого защитника прямо сейчас", — приводит слова агента Goal.

Напомним, что французский защитник забил победный гол в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты.