Испания

Приятная серия мадридской команды прервалась.

Реал в рамках поединка 25-го тура чемпионата Испании принимал на своем поле Реал Сосьедад и сыграл вничью со счетом 1:1.

Гол, который забил Кристиан Порту, стал первым пропущенным для "королевского клуба" за последние пять поединков.

Подопечные Зинедина Зидана смогли сохранить свои ворота на замке в матчах с Вальядолидом (1:0), Валенсией (2:0), Хетафе (2:0) и Аталанты (1:0).

Реал после 25 сыгранных матчей имеет столько же очков, сколько и Барселона — 53, и отстает от Атлетико, у которого на один матч меньше, на пять баллов.