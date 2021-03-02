Приятная серия мадридской команды прервалась.
Реал - Реал Сосьедад, getty images
02 марта 2021, 01:51
Реал в рамках поединка 25-го тура чемпионата Испании принимал на своем поле Реал Сосьедад и сыграл вничью со счетом 1:1.
Гол, который забил Кристиан Порту, стал первым пропущенным для "королевского клуба" за последние пять поединков.
Подопечные Зинедина Зидана смогли сохранить свои ворота на замке в матчах с Вальядолидом (1:0), Валенсией (2:0), Хетафе (2:0) и Аталанты (1:0).
Реал после 25 сыгранных матчей имеет столько же очков, сколько и Барселона — 53, и отстает от Атлетико, у которого на один матч меньше, на пять баллов.