Испания

Французский нападающий прокомментировал свои выступления с Криштиану.

Бензема перешел в Реал вместе с Роналду в 2009 году, и вскоре вместе с Гаретом Бейлом они создали BBC, смертоносный атакующий трезубец, который мог разрушить любую защиту.

"Я был очень доволен выступлениями с Роналду, — сказал Бензема в интервью AS. Единственное, что я могу сказать, это то, что уход Криштиану позволил мне сыграть другую роль.

Он забивал 50-60 голов в год, и нужно было адаптироваться к его игре. Он один из лучших в мире".

Напомним, что Бензема забил больше Роналду, после ухода португальца из Реала, не считая ударов с пенальти.