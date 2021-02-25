Футболист продолжает восстанавливаться от повреждения.
карим бензема, getty images
25 февраля 2021, 20:25
Нападающий мадридского Реала Карим Бензема продолжает активно восстанавливаться от травмы.
По информации Marca, француз точно вернется на поле уже в матче против мадридского Атлетико седьмого марта.
На быстрое восстановление нацелен и сам игрок и тренерский штаб "королевского клуба".
Также сообщается, что возвращение форварда возможно и в игре против Реал Сосьедада третьего марта, но это маловероятно. Клуб намерен исключить возможность рецидива травмы.
В текущем сезоне на счету Бензема 12 голов в 21 матче чемпионата Испании.
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