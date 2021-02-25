Испания

Футболист продолжает восстанавливаться от повреждения.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема продолжает активно восстанавливаться от травмы.

По информации Marca, француз точно вернется на поле уже в матче против мадридского Атлетико седьмого марта.

На быстрое восстановление нацелен и сам игрок и тренерский штаб "королевского клуба".

Также сообщается, что возвращение форварда возможно и в игре против Реал Сосьедада третьего марта, но это маловероятно. Клуб намерен исключить возможность рецидива травмы.

В текущем сезоне на счету Бензема 12 голов в 21 матче чемпионата Испании.

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