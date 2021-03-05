Испания

Нападающий мадридского Реала рассказал о свих ожиданиях от главной битвы футбольного уик-энда в Испании.

В рамках 26-го тура испанской Ла Лиге на Ванда Метрополитано пройдет долгожданное противостояние между мадридскими Атлетико и Реалом, в котором может быть приоткрыта тайна относительно будущего обладателя чемпионского титула.

Накануне данной игры, нападающий "сливочных" Лукас Васкес поделился своими ожиданиями от предстоящей дуэли в интервью испанскому изданию Marca, выразив уверенность в том, что его команде будет необходимо сыграть "точно не хуже, чем в первом матче текущего сезона" между этими командами, который завершился домашней победой действующего чемпиона Испании (2:0).

"Нам предстоит пережить совершенно новый опыт, — считает Васкес, — Мадридское дерби — особые игры, которые ярко выделены в нашем календаре на сезон. Нам нравится в них побеждать.

Мы должны сыграть также, но точно не хуже, чем в первой очной игре текущего сезона: защищаться как команда, играть на атаку как команда, и создавать множество голевых ситуаций", — подытожил Лукас.

Напомним, что матч Атлетико — Реал Мадрид состоится 7 марта, начало в 17:15 по киевскому времени.