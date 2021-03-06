Испания

"Летучие мыши" отобрали три очка у команды Унаи Эмери.

Валенсия принимала Вильярреал в матче 26-го тура испанского чемпионата.

Гости открыли счет в поединке на 40-й минуте встречи благодаря успешно реализованному пенальти Херардом Морено.

Хозяева же за 84 минуты встречи нанесли 22 удара, однако лишь 2 из них пришлись в створ ворот голкипера Вильярреала Серхио Асенхо.

Спас "летучих мышей" от поражения точный удар с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Карлоса Солера. А на второй добавленной ко второму тайму минуте Гонсалу Гуедеш вырвал победу в матче, замкнув передачу Кристиана Оливы.

По итогу встречи Валенсия с 30-ю очками поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Команда Эмери же продолжила свое пребывание на 7 строчке, имея в активе 37 баллов.

Валенсия - Вильярреал 2:1

Голы: Солер, 85 (с пенальти), Гедеш, 90+2 — Морено, 40 (с пенальти)

Валенсия: Силлессен — Корейя, Паулишта, Гильямон, Гайя — Васс (Вальехо), Рачич (Олива), Солер, Бланко (Гедеш) — Гомес, Ли (Гамейро)

Вильярреал: Асенхо — Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступинан (Тригерос) — Чуквуезе, Капу (Коста), Парехо, Гомес (Бакка) — Морено, Алькасер (Педраза)

Предупреждения: Рачич, Солер, Гайа, Гомес — Фойт, Капу, Альбиоль