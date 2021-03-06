Известны стартовые составы на матч чемпионата Испании.
В рамках 26 тура испанской ЛаЛиги Осасуна примет Барселону. Стали известны стартовые составы команд.
Осасуна: Эррена — Видаль, Аридан, Гарсия, Санчес — Торрес, Торро, Монкайола, Барха — Каллери, Гарсия.
Запасные: Адриан, Брашанац, Будимир, Энрик, Гарсия, Круз, Мартинес, Мартинес Кальво, Ойер, Перес Хуан, Рамальо, Хони.
Барселона: Тер Штеген - Дест, Мингеса, Лангле, Умтити, Альба — Бускетс, Де Йонг — Месси, Гризманн, Педри.
Запасные: Брэйтуэйт, Дембеле, Мориба, Нето, Пенья, Пуч, Пьянич, Тринкао, Фернандес, Фирпо.
Матч стартует в 22:00 по Киеву. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка.