Испания

Команда Рональда Кумана взяла три очка в Памплоне.

В рамках 26 тура испанской ЛаЛиги Осасуна на своем поле принимала Барселону. Напомним, в прошлом туре обе команды выиграли свои матчи: Барселона на выезде одолела Севилью (2:0), а подопечные Аррасате взяли три очка на поле Алавеса (1:0).

Барселона долго искала пути к воротам соперника и сумела открыть счет на исходе второй десятиминутки. По сути это был первый момент у ворот Эрреры, который закончился голом. Месси шикарной передачей за спину защитнику нашел Альбу. Жорди вошел в штрафную и мощно пробил под перекладину. 0:1.

Поединок проходил под диктовку подопечных Кумана — каталонцы традиционно больше владели мячом, но моменты создавали крайне редко. В свою очередь хозяева старались быстро переходить центр поля, используя длинные передачи вперед. Несколько раз они даже заставили Тер Штегена серьезно вступать в игру, но в целом, реализация хромала на две ноги.

Каталонцам удалось удвоить счет на 83-ей минуте, избежав валидольной концовки. И вновь в роли ассистента выступил Месси. Аргентинец нашел передачей 18-летнего воспитанника Барсы Морибу, тот мастерски разобрался с оппонентом и мощно пробил в дальний угол. Без шансов для Эрреры. 0:2.

Барса побеждает в третьем матче кряду и отрывается от Реала, который сегодня сыграет с Атлетико, на три очка. В следующем туре каталонцы примут дома Уэску, но прежде им предстоит выезд в Париж на ответный матч Лиги чемпионов.

Осасуна осталась на 13-ой строчке. В туре номер 27 они примут дома Вальядолид.

Осасуна — Барселона 0:2

Голы: Альба, 30, Мориба, 83.

Осасуна: Эррена — Видаль, Аридан, Гарсия, Санчес — Торрес (Энрик, 84), Торро (Ойер, 84), Монкайола, Барха (Хони, 62) — Каллери (Будимир, 71), Гарсия (Адриан, 71).

Барселона: Тер Штеген - Дест, Мингеса, Лангле, Умтити (Дембеле, 86), Альба (Фирпо, 87) — Бускетс (Мориба, 67), Де Йонг — Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 67), Педри (Пуч, 88).

Предупреждены: Умтити, 27, Фирпо, 87.