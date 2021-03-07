Испания

За первые 45 минут команды по два раза огорчали друг друга.

В поединке 26-го тура испанской Ла Лиги Сельта в гостях минимально обыграла Уэску со сверх результативным счетом 4:3.

Гости открыли счет уже на пятой минуте благодаря голу Сантьяго Мины. Хозяева быстро отошли от такого начала встречи и уже к 16-й минуте Уэска вела в счете, а авторами голов стали Димитрис Сиовас и Рафа Мир. Тем не менее, Сельта смогла ответить точным ударом Нолито, что означало, что первый тайм команды завершили со счетом 2:2.

В начале второго тайма Уго Мальо вывел галассийскую команду вперед и ситуация оставалось таковой до 74-й минуте, когда Давид Феррейро сравнял цифры на табло. Победу команде Оскара Гарсии принес забитый мяч в исполнении Франа Белтрана.

Таким образом, Сельта набрала 33 очка и поднялась на 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Уэски 20 баллов и последняя 20-я строчка.

Уэска — Сельта 3:4

Голы: Сиовас, 14, Рафа Мир, 16, Феррейро, 77 — Мина, 5, Нолито, 37, Мальо, 52, Белтран, 76

Уэска: Фернандес — Инсуа (Гомес, 81), Сиовас, Пулидо — Галан (Оказаки, 89), Рико (Думбия, 81), Валенсиано (Хуан Карлос, 89), Феррейро, Маффео — Рафа Мир, Ромеро (Онтиверос, 77)

Сельта: Бланко (Вильяр, 45+6) — Карикол, Мурильо, Айду, Мальо — Белтран — Нолито (Феррейра, 79), Мендес (Араухо, 74) — Суарес — Аспас, Мина (Солари, 79)

Предупреждения: Мальо, Феррейра