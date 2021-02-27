Испания

Завершился поединок, в котором встречались две команды из нижней части турнирной таблицы Ла Лиги.

В матче 25-го тура чемпионата Испании Уэска в гостях расписала мировую с Эйбаром. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Оба мяча были забиты в концовке второго тайма. Гости первыми открыли счет, когда на 81-й минуте Сандро Рамирес воспользовался передачей Пабло Маффео, но уже через две минуты хозяева ответили забитым мячом в исполнении Папе Диопа.

Таким образом, Эйбар набрал 21 очко и находится на 18-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе Уэски на один балл больше и 16-я строчка.

Эйбар — Уэска 1:1

Голы: Диоп, 84 — Рамирес, 81

Эйбар: Родригес — Анхель, Бигас (Арбилья, 17), Паулу Оливейра, Посо — Хиль (Гарсия, 79), Экспозито, Диоп, Педро Леон (Родригес, 79) — Кике, Энрич (Муто, 70)

Уэска: Льоренте — Инсуа, Сиовас, Пулидо — Галан, Валенсиано, Думбия (Рико, 64), Феррейро, Маффео (Лопес, 87) — Ромеро (Рамирес, 73), Мир (Гомес, 87)

Предупреждения: Педро Леон — Галан, Маффео