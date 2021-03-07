Испания

Французский форвард провел 371 поединок в Примере.

Сегодня прошел центральный поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором очки поделили две мадридские команды — Атлетико и Реал (1:1).

В этом матче впервые после травмы сыграл нападающий Карим Бензема, который вышел в стартовом составе "сливочных" и отметился голом на последних минутах встречи.

По информации Opta Jose, для 33-летнего француза этот матч стал 371-м в футболке мадридского клуба в рамках Ла Лиги.

Бензема стал новым рекордсменом по количеству проведенных поединков среди легионеров в Реале. До этого рекорд принадлежал легендарному бразильцу Роберто Карлосу, на счету которого 370 матчей в Примере.

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