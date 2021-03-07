Испания

Команда Диего Симеоне не смогла реабилитироваться за поражение "сливочным" в первом круге Примеры.

В поединке 26-го тура испанской Ла Лиги сошлись две мадридские команды, два лидера чемпионата — Атлетико на стадионе Ванда Метрополитано упустил победу над Реалом. Матч закончился со счетом 1:1.

Атлетико смог открыть счет на 15-й минуте поединка, когда Луис Суарес ворвался в штрафную после передачи Маркоса Льоренте, после чего спокойно отправил мяч в дальний угол мимо Тибо Куртуа.

В целом игра была довольно равной с минимальным количеством голевых моментов и большим количеством борьбы на каждом участке поля. Следствием всего этого стал забитый мяч в исполнении Карима Бензема, который впервые вышел на поле после травмы — обменявшись пасами с Каземиро французский форвард расстрелял ворота Яна Облака на 88-й минуте встречи.

После 25 игр Атлетико продолжает лидировать в Ла Лиге, набрав 59 очков, опережая Барселону на три балла, имея при этом игру в запасе. У команды Зинедина Зидана после 26 матчей 54 очка и третья строчка.

Атлетико — Реал Мадрид 1:1

Гол: Суарес, 15 — Бензема, 88

Атлетико: Облак — Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер — Коке, Льоренте — Лемар (Сауль, 58), Карраско (Фелиш, 64) — Суарес, Корреа (Кондогбия, 82)

Реал Мадрид: Куртуа — Менди, Варан, Фернандес, Васкес — Модрич, Каземиро, Кроос — Асенсио (Вальверде, 60), Родриго (Винисиус, 60), Бензема

Предупреждения: Карраско, Корреа, Фелиш, Савич, Льоренте — Варан