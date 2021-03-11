Соглашение с капитаном Реал еще не продлил.
СЕРХИО РАМОС, GETTY IMAGES
11 марта 2021, 21:22
Защитник мадридского Реала Серхио Рамос рассказал о продлении контракта к клубом.
"Пока что много неопределенности. Нет ничего нового, я бы и сам не против что-то прояснить. Я думал только о том, чтобы вернуться после травмы и закончить сезон самым наилучшим образом.
В плане продления контракта пока ничего не могу сказать. Новостей пока нет. Гарантирую, что когда это произойдет, я первым сообщу об этом. Но я спокоен. Сосредоточен на том, чтобы насладиться этим сезоном", — цитирует Рамоса Marca.
Отметим, что нынешний контракт Серхио Рамоса с "королевским клубом" действует до лета 2021 года.
Ранее Серхио Рамос назвал самого сильного соперника, против которого играл.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.