Испания

Также испанец назвал самых талантливых одноклубников.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос назвал самого сильного соперника, против которого играл и самых талантливых игроков, с которыми выступал.

"Мне посчастливилось делить раздевалку с лучшими. Роналду, Роналдо, Бекхэм, Роберто Карлос ... А также в национальной сборной: Хави, Иньеста, Пуйоль ...

Сильнейший соперник? Барса Пепа Гвардиолы, лучшая Барселона в истории, знаменовала собой эпоху, и я думаю, что этот соперник больше всего осложнил нашу жизнь".

Также Рамос рассказал, кто для него с детства были примерами для подражания.

"Для меня всегда были ориентиром Йерро и Паоло Мальдини, а также многие другие игроки из Севильи. Но я стал индивидуальностью, что меня очень радует.

Я думаю, что неплохой футболист, хотя всегда есть место для улучшения формы", — цитирует Рамоса Marca.

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