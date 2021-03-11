Также испанец назвал самых талантливых одноклубников.
Серхио Рамос, Getty images
11 марта 2021, 20:10
Защитник мадридского Реала Серхио Рамос назвал самого сильного соперника, против которого играл и самых талантливых игроков, с которыми выступал.
"Мне посчастливилось делить раздевалку с лучшими. Роналду, Роналдо, Бекхэм, Роберто Карлос ... А также в национальной сборной: Хави, Иньеста, Пуйоль ...
Сильнейший соперник? Барса Пепа Гвардиолы, лучшая Барселона в истории, знаменовала собой эпоху, и я думаю, что этот соперник больше всего осложнил нашу жизнь".
Также Рамос рассказал, кто для него с детства были примерами для подражания.
"Для меня всегда были ориентиром Йерро и Паоло Мальдини, а также многие другие игроки из Севильи. Но я стал индивидуальностью, что меня очень радует.
Я думаю, что неплохой футболист, хотя всегда есть место для улучшения формы", — цитирует Рамоса Marca.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.