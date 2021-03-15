Испания

Форвард — стабильная боевая единица Атлетика.

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги Сельта дома поделила очки с Атлетиком (0:0).

У гостей на 68-й минуте встречи на замену вышел форвард Иньяки Вильямс. Это его 184 игра за "басков" подряд.

Последний раз он пропускал матч аж в апреле 2016 года. С тех пор испанец стабильно выходил на поле.

По данному показателю Вильямс сравнялся с легендарным вратарем Атлетика и Барселоны Андони Субисарретой.

К слову, рекорд по количеству игр без замен в Ла Лиге принадлежит экс-защитнику Реал Сосьедада Хуану Ларраньяге — 202 игры подряд.

В текущем сезоне 26-летний Вильямс сыграл за Атлетик 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть ассистов.

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