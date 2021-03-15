Футболиста в составе команды пожелал видеть Луис Энрике.
Педри, getty images
15 марта 2021, 14:57
Полузащитник каталонской Барселоны Педри впервые получил вызов в сборную Испании.
18-летний футболист получит шанс проявить себя в матчах отбора к чемпионату мира-2022 года.
Отметим, что Педри представлял сборные Испании разных возрастов, включая и молодежную команду страны.
В текущем сезоне на его счету Педри 25 матчей за Барселону, в которых забил три мяча.
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