Испания

Футболиста в составе команды пожелал видеть Луис Энрике.

Полузащитник каталонской Барселоны Педри впервые получил вызов в сборную Испании.

18-летний футболист получит шанс проявить себя в матчах отбора к чемпионату мира-2022 года.

Отметим, что Педри представлял сборные Испании разных возрастов, включая и молодежную команду страны.

В текущем сезоне на его счету Педри 25 матчей за Барселону, в которых забил три мяча.

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