Футболист приступил к тренировочным занятиям.
Педри, Getty images
02 марта 2021, 13:55
Вингер каталонской Барселоны Педри приступил к тренировкам с основной группой футболистов. Об этом сообщает Diario Sport.
В воскресенье, 28-го февраля, 18-летний игрок прошел медицинское обследование, которое подтвердило, что он растянул камбаловидную мышцу в икре левой ноги.
Педри должен был пропустить порядка 2-3 недель, но, несмотря на прогнозы медиков, уже вернулся к занятиям с мячом.
В текущем сезоне на счету Педри 25 матчей за "сине-гранатовых" в Ла Лиге, в которых он забил два гола и отдал два голевых паса.
Ранее сообщалось, что Педри мог оказаться в мадридском Реале.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.