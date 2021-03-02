Испания

Футболист приступил к тренировочным занятиям.

Вингер каталонской Барселоны Педри приступил к тренировкам с основной группой футболистов. Об этом сообщает Diario Sport.

В воскресенье, 28-го февраля, 18-летний игрок прошел медицинское обследование, которое подтвердило, что он растянул камбаловидную мышцу в икре левой ноги.

Педри должен был пропустить порядка 2-3 недель, но, несмотря на прогнозы медиков, уже вернулся к занятиям с мячом.

В текущем сезоне на счету Педри 25 матчей за "сине-гранатовых" в Ла Лиге, в которых он забил два гола и отдал два голевых паса.

Ранее сообщалось, что Педри мог оказаться в мадридском Реале.

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