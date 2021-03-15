Испания

Бельгиец не тренировался вместе с командой перед ответным матчем ЛЧ против Аталанты.

Крайний полузащитник мадридского Реала Эден Азар не смог принять участие в тренировочной сессии вместе с командой перед ответным поединком 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты, а вместо этого занимался в помещении по индивидуальной программе вместе с Дани Карвахалем.

Как сообщает авторитетной испанское издание Marca, на этот раз 30-летний бельгиец получил травму поясничной мышцы, что поставило под вопрос его возможность помочь "сливочным" в заключительном отрезке сезона.

Напомним, что Азар вернулся на футбольное поле после предыдущего повреждения мышц живота в прошлом матче Ла Лиги против Эльче, выйдя на замену вместо Винисиуса Жуниора на 75-й минуте. В текущем сезоне на счету бельгийца всего 14 неполных поединков и три гола во всех турнирах за "сливочных".

Ранее главный тренер Реала Зинедин Зидан заявлял касательно Азара, что тот, "придя в форму, разнесет всех к чертям". Теперь бельгийский вингер рискует пропустить от 4 до 6 недель.

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