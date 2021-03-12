Испания

Наставник "сливочных" высказался о бельгийце.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мыслями о полузащитнике Эдене Азаре.

"Очевидно, что он хорошо готов физически, а это очень важно. Психологически он тоже в порядке. Эден преодолел все проблемы, сейчас он в порядке. Мы на него рассчитываем, так что я не беспокоюсь из-за того, что мы мало забиваем. Что есть, то есть, вся статистика на поверхности. Мы хотим прогрессировать.

Он восстанавливался от серьезной травмы, с которой он никогда не сталкивался. Потом у него появился дискомфорт. Но у Азара долгий контракт с Реалом. Придя в форму, он разнесет всех к чертям. Так что я настроен оптимистично.

Скажу фанатам: если ты готов не на 100%, то все становится очень сложным, но Азар добьется успеха в Реале", – приводит слова французского специалиста Marca.

Ранее сообщалось, что защитник мадридского Реала Серхио Рамос и хавбек Эден Азар приступили к тренировкам в общей группе футболистов накануне матча с Эльче.

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