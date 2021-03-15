Похоже, бельгиец вновь получил повреждение.
Эден Азар, getty images
15 марта 2021, 13:29
Мадридский Реал 15-го марта провел тренировку, в которой начал подготовку к поединку против итальянской Аталанты в Лиге чемпионов.
В общей группе футболистов не тренировался вингер клуба Эден Азар. Об этом сообщает Marca.
Сообщается, что бельгиец скорее всего не сыграет в матче против Аталанты из-за повреждения. Отметим, что центральный защитник Реала Серхио Рамос тренировался без проблем.
В текущем сезоне на счету бельгийца 14 матчей за "галактикос" во всех турнирах, в которых он трижды поражал ворота соперников.
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