Испания

Похоже, бельгиец вновь получил повреждение.

Мадридский Реал 15-го марта провел тренировку, в которой начал подготовку к поединку против итальянской Аталанты в Лиге чемпионов.

В общей группе футболистов не тренировался вингер клуба Эден Азар. Об этом сообщает Marca.

Сообщается, что бельгиец скорее всего не сыграет в матче против Аталанты из-за повреждения. Отметим, что центральный защитник Реала Серхио Рамос тренировался без проблем.

В текущем сезоне на счету бельгийца 14 матчей за "галактикос" во всех турнирах, в которых он трижды поражал ворота соперников.

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