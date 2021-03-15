Испания

Аргентинец находится в шаге от абсолютного рекорда.

Барселона в рамках поединка 27-го тура чемпионата Испании принимает на своем поле Уэску.

В стартовом составе "сине-гранатовых" вышел Лионель Месси, для которого этот поединок стал 767 в футболке клуба.

Благодаря этому аргентинский нападающий сравнялся с Хави по количеству матчей за Барселону.

Лионель Месси в этих играх успел отметиться 659 голами и 289 результативными передачами.

Напомним, что Лионель Месси ранее побил другой рекорд Хави.