Аргентинец находится в шаге от абсолютного рекорда.
Лионель Месси, getty images
15 марта 2021, 22:00
Барселона в рамках поединка 27-го тура чемпионата Испании принимает на своем поле Уэску.
В стартовом составе "сине-гранатовых" вышел Лионель Месси, для которого этот поединок стал 767 в футболке клуба.
Благодаря этому аргентинский нападающий сравнялся с Хави по количеству матчей за Барселону.
Лионель Месси в этих играх успел отметиться 659 голами и 289 результативными передачами.
Напомним, что Лионель Месси ранее побил другой рекорд Хави.