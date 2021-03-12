Испания

Авторитетный испанский журналист сообщает о предстоящем громком трансфере.

ПСЖ намерен приобрести форварда Барселоны Лионеля Месси, контракт которого с каталонским клубом истекает ближайшим летом, об этом сообщает Марсело Бехлер в своем Twitter.

По информации журналиста, парижский клуб уверен в том, что имеет более интересный проект для аргентинца, чем "сине-гранатовые", и не сомневается, что Месси сделает выбор в пользу ПСЖ.

Также отмечается, что игроки французского клуба знают о планируемом трансфере.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн и Фелиппе Коутиньо близки к уходу из Барселоны, а президент каталонского клуба Жоан Лапорта заинтересован в приглашении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера "сине-гранатовых".

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